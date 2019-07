Provincia di Monza Brianza: i candidati alla presidenza sono Monguzzi e Santambrogio Sono Concettina Monguzzi (Pd, Lissone) e Luca Santambrogio (Lega, Meda) i sindaci candidati alla presidenza della Provincia di Monza e Brianza.

Due candidati per la presidenza della Provincia di Monza e Brianza: sono Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone, e Luca Santambrogio, sindaco di Meda. La prima, attualmente vicepresidente della Brianza in quota Partito democratico, è il candidato del centrosinistra, il secondo (della Lega) corre per il centrodestra.

La comunicazione è stata data dall’ufficio elettorale della Provincia che “sta concludendo l’esame per l’ammissione definitiva delle candidature a Presidente della Provincia, in vista delle elezioni fissate per venerdì 26 luglio 2019. Si voterà presso la sede della Provincia MB in via Grigna 13 dalle 8 alle 22. Sul portale www.provincia.mb.it è possibile consultare e scaricare le normative, i documenti e le disposizioni dell’Ufficio elettorale provinciale, in vista della prossima scadenza elettorale.

