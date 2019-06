Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Voto balneare per eleggere il presidente della Provincia di Monza e Brianza: il 26 luglio Niente proroghe: i sindaci e i consiglieri comunali dei 55 Comuni saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Provincia di Monza e Brianza il 26 luglio. Candidature il 5 o 6 luglio.

L’ex presidente della Provincia di Monza e Brianza aveva provato a rimediare ai tempi programmati per l’elezione del suo successore, ma così non sarà: voto balneare per chi sarà chiamato a eleggere il nuovo presidente dell’ente.

Il vice Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali e di costituzione dell’ufficio elettorale fissando il voto per il 26 luglio, dalle 8 alle 20, con scrutinio immediato dopo la chiusura dei seggi. Ora tocca alle candidature, che vanno presentate all’ufficio di via Grigna 13 a Monza venerdì 5 e sabato 6 luglio, dalle 8 alle 20. Al voto possono partecipare non tutti gli elettori ma soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza.

