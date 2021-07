Protezione civile di Giussano e della Brianza in partenza per la provincia di Como colpita dal maltempo

Squadre di protezione civile della Brianza sono in partenza per Maslianico “o dove c’è bisogno” per fronteggiare i danni causati dal maltempo. Coinvolti volontari da Giussano, Carate Brianza, Veduggio, Lissone, Macherio, Usmate Velate, Misinto.