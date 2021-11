Pronto il piano neve a Carate Brianza A Carate Brianza è stato predisposto il piano neve per la stagione invernale.

È pronto il piano anti-neve messo a punto dal settore Lavori pubblici del comune di Carate. Con una determinazione a firma del responsabile di settore, Ivan Giuseppe Cadei, il comune ha prorogato fino al termine della stagione invernale 2021/2022 (15 marzo 2022) l’appalto del servizio di sgombero neve e lotta contro il gelo con l’impresa Colombo Giardini Srl di Cernusco Lombardone (LC), in scadenza il 14 dicembre 2021. “L’Impresa appaltatrice ha svolto sinora con regolarità e piena soddisfazione dell’amministrazione comunale il servizio di sgombero in argomento”, si legge nel documento. Motivo per cui, “al fine di garantire la continuità del servizio di sgombero neve e di lotta contro il gelo ed evitare possibili difficoltà operative ed organizzative durante la stagione invernale in corso” si è scelto di prorogare il termine del contratto. Il servizio comporta una spesa complessiva di 50.687 euro (più Iva) e prevede le medesime condizioni contrattuali del contratto d’appalto originario.

