Progetti per San Fruttuoso a Monza, la reazione del Comitato: «Finalmente c’è qualcosa di concreto» Il Comitato San Fruttuoso di Monza dice la sua sulle novità che riguarderanno il quartiere con il progetto di nuovo centro civico e un impianto sportivo comunale. Il portavoce Andrea Seggioli: «Finalmente qualcosa di concreto dopo decenni di parole».

Anche il Comitato San Fruttuoso di Monza dice la sua sulle novità che riguarderanno il quartiere. «Una palestra, il nuovo centro civico, lo studio per la riqualificazione della chiesetta interna all’ex centro sociale di via Tazzoli, un’area dedicata all’outdoor learning: per San Fruttuoso sono scelte valide che vedono da parte dell’amministrazione comunale investimenti per oltre un milione di euro», ha commentato Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso 2000.

LEGGI Monza: impianto sportivo comunale e centro civico, novità in arrivo per San Fruttuoso

«Ci riserviamo di valutare i progetti nel dettaglio, ma siamo soddisfatti: finalmente c’è qualcosa di concreto dopo decenni di parole. Con lo sviluppo dell’home working e dell’indoor e outdoor learning, i quartieri torneranno a essere al centro della vita dei cittadini, per questo vanno attrezzati e rilanciati».

Soddisfazione, dunque, per i progetti annunciati ma anche rammarico per una richiesta, più volte avanzata anche dalla consulta di quartiere, e mai presa in considerazione delle amministrazioni comunali. «Manca ancora una biblioteca di quartiere, magari multimediale e al servizio della città – ha concluso Seggioli -. Ci piace invece l’ipotesi di realizzare uno skatepark nella zona della Boscherona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA