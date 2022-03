Lesmo incontro benvenuto ucraini giunta comunale e profughi ucraini in sala consiliare (Foto by Michele Boni)

Profughi ucraini accolti a Lesmo: «Faremo tutto il possibile per farvi stare bene» Le parole del sindaco Roberto Antonioli a nome di tutta la comunità. la presidente della Caritas Laura Pirola ha confermato «la piena disponibilità del nostro sodalizio per aiutarvi se avete bisogno di cibo o vestiti».

«Da oggi non siete solo cittadini ucraini, ma anche lesmesi». Queste le parole del sindaco di Lesmo Roberto Antonioli che insieme alla sua giunta e alla Caritas ha dato il benvenuto sabato mattina 19 marzo ai profughi che sono scappati dalla guerra che incombe da quasi un mese nello stato dell’est Europa per mano delle truppe russe. Il breve incontro si è tenuto nella sala consiliare di via Vittorio Veneto e si è concluso con un coffee break per iniziare a conoscere i nuovi arrivati accolti da alcuni residenti del paese.

«Faremo tutto il possibile per farvi stare bene tra noi e siamo lieti di avervi qui. Faremo il possibile coordinandoci al meglio con la Caritas e le altre associazioni del territorio» ha fatto sapere l’amministrazione. Mentre la presidente della Caritas Laura Pirola ha confermato «la piena disponibilità del nostro sodalizio per aiutarvi se avete bisogno di cibo o vestiti». Domenica mattina 20 marzo gli ucraini sono attesi alla messa delle 11 nella chiesa Santa Maria Assunta di Lesmo.

