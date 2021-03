Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Dario Allevi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Produzione Pfizer a Monza, il sindaco Allevi: «Risultato eccezionale che si unisce alle importanti ricerche delle nostre aziende farmaceutiche» Il sindaco Dario Allevi commenta la conferma che la multinazionale Termo Fisher con sede in viale Stucchi avvierà la produzione del vaccino Pfizer.

«La notizia di oggi mi rende davvero orgoglioso: sarà un’azienda monzese, la Thermo Fisher, a produrre per il nostro Paese i vaccini Pfizer-BioNTech». Lo dice il sindaco Dario Allevi dopo la conferma che la multinazionale americana con sede in viale Stucchi avvierà la produzione del vaccino, con servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito.

Una nuova pagina nella attività farmaceutica in città in gran fermento grazie anche alla sperimentazione con Roche e Rottapharm Biotech rispettivamente di un farmaco per la cura del covid e di un vaccino.

«Un risultato eccezionale - continua il sindaco - che si unisce alle importanti ricerche condotte dalle nostre più prestigiose aziende farmaceutiche (Rottapharm Biotech e Roche), che stanno dedicando le loro migliori risorse alla lotta contro il Covid»

«Intanto i dati a disposizione collocano il territorio della Lombardia in zona rossa anche la prossima settimana - dice tornando all’attualità della pandemia - è necessario, infatti, che la pressione sugli ospedali si allenti per poter ridurre le attuali restrizioni. Da parte mia confido molto sulla possibilità di poter riaprire le scuole almeno per i più piccoli la prima settimana di aprile: sarebbe un importante segnale di attenzione verso i bambini e loro famiglie che potrebbero tornare a vivere una psuedo-normalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA