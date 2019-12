Soccorsi a Verano Brianza per un principio d’incendio durante la pulizia del camino

Principio incendio appartamento a Verano Brianza in via Sauro. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno, l'ambulanza della Croce Bianca Giussano e i carabinieri (Foto by Edoardo Terraneo)

Soccorsi a Verano Brianza nel primo pomeriggio di lunedì 30 dicembre per un principio d’incendio in un’abitazione in via Sauro. Sul posto vigili del fuoco di Seregno, l’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, i carabinieri e per fortuna, dopo la paura iniziale, tutto si è concluso senza feriti. Secondo quanto si è appreso, durante le operazioni di pulizia di un camino a muro alcuni tizzoni sarebbero caduti sul pavimento incendiando una porzione di moquette nelle vicinanze. Dopo un attimo di smarrimento, e di spavento, iniziale, l’intervento del padrone di casa è stato decisivo per contenere i danni. Nel frattempo la chiamata ai vigili del fuoco che ha portato sul posto l’autobotte dei volontari di Seregno e attivato altri mezzi, poi sospesi. Tutto si è risolto in meno di un’ora.

