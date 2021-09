Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Primo giorno di scuola biancorosso: Stroppa, Caldirola e Galliani consegnano l’astuccio dell’Ac Monza Per il terzo anno l’iniziativa che coinvolge Comune, Ac Monza e scuole primarie cittadine: consegnati gli astucci biancorossi a 58 classi.

L’astuccio biancorosso dell’Ac Monza anche per quest’anno sui banchi delle scuole primarie cittadine. Con l’inizio della scuola il Comune e il club di Serie B hanno consegnato gli astucci a tutti i 30 plessi statali e paritari cittadini per un totale di 58 classi prime coinvolte.

Lunedì mattina l’allenatore Giovanni Stroppa e il difensore Luca Caldirola hanno incontrato i bambini delle scuole Puecher e Buonarroti accompagnati dall’amministratore delegato Adriano Galliani, dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore Pier Franco Maffè.

Negli astucci materiale didattico e di cancelleria, insieme a un ‘messaggio di Benvenuto’. L’iniziativa si ripete per il terzo anno consecutivo.

“Non potevamo iniziare il nuovo anno scolastico in modo migliore con i colori della nostra città e della nostra squadra del cuore – ha detto il sindaco Dario Allevi ai bambini – Un gesto, quello dell’AC Monza, che vuole legare ancora di più i nostri piccoli tifosi al territorio. La squadra della propria città non è infatti solo una delle tante società di calcio, ma può e deve diventare quella realtà dove far crescere ulteriormente il senso forte di appartenenza alla propria comunità. Lo Sport è una delle migliori palestre educative e di formazione insieme alla scuola e alla famiglia: a Monza abbiamo la fortuna di poter contare su un Club che punta molto sui valori autentici della pratica sportiva sin dall’attività di base e questa stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta dando già ottimi risultati e ci sprona a proseguire su questa strada”.

Adriano Galliani, Amministratore Delegato dell’AC Monza ha commentato: “Siamo molto contenti di aver dato continuità a questa iniziativa per il terzo anno consecutivo. Complessivamente sono oltre 3500 i bambini e le bambine della città che hanno ricevuto l’astuccio biancorosso. È stato emozionante tornare dentro le scuole e vedere l’entusiasmo degli studenti al loro primo giorno di un nuovo fondamentale percorso. Monza si conferma un Comune virtuoso in cui si riesce a dare concretezza e continuità a questo tipo di iniziative e ci fa piacere vedere che anche altre piazze italiane hanno intrapreso questa strada. Auguro a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico”.

