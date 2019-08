Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Previsioni meteo Lombardia: tra martedì e giovedì temporali al Nord, anche forti «Tra martedì e giovedì temporali al Nord, anche forti; molto caldo al Sud»: lo annunciano gli esperti di 3bmeteo.com. Impulsi instabili dall’Atlantico raggiungeranno le Alpi con nuovi rovesci e temporali al Nord e Toscana tra martedì e giovedì; fino a 38/40°C al Sud e sulle Isole.

«Dopo un weekend ben soleggiato e con caldo nella norma, la situazione meteorologica tornerà gradualmente a peggiorare da martedì 6 agosto a partire dalle regioni settentrionali, il tutto per l’afflusso di aria più umida e instabile di origine atlantica che raggiungerà anche le Alpi e il Nord Italia». A confermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo che aggiunge: «Si creeranno le condizioni per nuovi rovesci e temporali localmente di forte intensità su Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia già nel pomeriggio-sera di martedì, poi nella notte anche su alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La fase più instabile è però attesa nella seconda parte della giornata di mercoledì, con temporali che dalle Alpi raggiungeranno anche le medio-basse pianure del Nord-Ovest e dove i fenomeni potrebbero talora risultare intensi e accompagnati anche da possibili grandinate e improvvise raffiche di vento. Entro la notte su giovedì peggioramento atteso anche su Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, poi giovedì mattina tra Umbria e alte Marche, anche in questo caso con possibili acquazzoni e veloci temporali. Si segnala inoltre nuvolosità già piuttosto compatta sul Ponente Ligure nel corso di martedì, poi possibile qualche temporale nella notte tra mercoledì e giovedì sui settori di Levante. Altrove attese giornate ben soleggiate salvo il passaggio di innocua nuvolosità alta e stratificata, ma comunque senza fenomeni (salvo isolati temporali di calore sull’Appennino centrale nel corso di giovedì)».

L’arrivo di masse d’aria calda di matrice subtropicale determineranno così una nuova intensa ondata di caldo sulle regioni meridionali della nostra Penisola e sulle Isole maggiori, segnatamente a partire da mercoledì. Si raggiungeranno nuovamente valori di temperatura superiori ai 35°C, con picchi anche di 38/40°C sulle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia, 34/36°C al Centro con condizioni di afa in accentuazione sulle zone costiere. Tra martedì e venerdì caldo più sopportabile invece al Nord, dove i valori termici sulla Pianura Padana rimarranno compresi tra 31/33°C, con locali punte di 34/35°C sulle basse pianure del Veneto e dell’Emilia Romagna.

«Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici sembrerebbero propendere per un fine settimana all’insegna del sole su tutta la Penisola e con caldo in decisa intensificazione al Centro-Nord e picchi fino a 40°C al Sud. Si tratta comunque ancora di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti», concludono dalla redazione di 3bmeteo.com

