Preso a bottigliate in testa alla stazione di Monza: un 50enne finisce all’ospedale Un 50enne è stato ricoverato domenica sera 4 febbraio in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza: è stato preso a bottigliate in testa, alla stazione ferroviaria cittadina, dopo aver rimproverato un uomo che si sarebbe denudato di fronte alla moglie.

Un 50enne è stato ricoverato domenica sera 4 febbraio in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato preso a bottigliate in testa, alla stazione ferroviaria cittadina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di stato e dai carabinieri, intervenuti attorno alle 19, il 50enne sarebbe stato aggredito dopo aver ripreso un uomo che, davanti a sua moglie, si sarebbe denudato.

Il presunto aggressore, le cui generalità non sono state rese note, è stato fermato dalla Polizia di Stato e condotto in commissariato. Il ferito, che ha perduto molto sangue a causa di una profonda ferita alla testa, è stato portato al San Gerardo da un’ambulanza della Croce rossa.Nel frattempo in via Arosio, di fronte allo scalo ferroviario, è scoppiata una rissa tra stranieri, sedata anche con l’ausilio di alcune pattuglie della polizia locale.

