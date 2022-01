Presidente della Repubblica: elezione ancora a vuoto, venerdì il quinto voto La quinta votazione è convocata per le 11 di venerdì 27 gennaio. La votazione di giovedì per l’elezione del presidente della Repubblica è andata ancora a vuoto. Il centrodestra si è astenuto, il centrosinistra ha votato scheda bianca.

La quinta votazione è convocata per le 11 di venerdì 27 gennaio. E a Roma sono in pochi a credere che sarà quella decisiva per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La votazione di giovedì è andata ancora a vuoto, ma in modo quasi inaspettato dopo quelli che sembravano essere stati i passi avanti dei giorni scorsi.

Il centrodestra si è astenuto, il centrosinistra ha votato scheda bianca: 981 i presenti, 540 i votanti, 441 gli astenuti, 261 le schede bianche. La maggioranza assoluta era (ed è) a quota 505.

Hanno ottenuto voti: Mattarella 166; Di Matteo 56; Manconi 8; Cartabia 6; Draghi 5; Amato 4; Casini 3; Baldini 2; Belloni 2; Bersani 2.

Vertici e incontri si rincorrono e si intensificano. L’ipotesi Casini sembra già tramontata, potrebbe avere un seguito quella di Elisabetta Belloni, la funzionaria della Farnesina che era già entrata nella prima votazione di lunedì.

