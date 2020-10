Presa la banda dei furti in appartamento in centro a Milano, un colpo anche a Solaro - VIDEO VIDEO Refurtiva e intercettazioni - La polizia di Milano ha arrestato sette cittadini georgiani gravemente indiziati di diversi furti in appartamento in centro a Milano e nell’hinterland. Un furto a Solaro, due di loro residenti a Seregno.

Erano specializzati in furti in appartamento, preferibilmente del centro di Milano, con tecniche ad alta precisione. In pratica avevano un sistema di preparazione dei colpi che li faceva andare sul sicuro. La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ha arrestato sette cittadini georgiani gravemente indiziati di diversi furti in appartamento nei quartieri Sempione, Città Studi e paesi dell’hinterland milanese. Uno è stato commesso a Solaro. Cinque di loro sono stati rintracciati ai rispettivi domicili, due risultano residenti a Seregno; due, invece, sono stati intercettati all’interno di un parco milanese abituale luogo di ritrovo.

Le perquisizioni hanno permesso di ritrovare chiavi alterate e grimaldelli, monili in oro e 9mila euro in contanti. Grande rilevanza per il buon esito dell’indagine ha avuto il sopralluogo scientifico degli esperti del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Milano che ha evidenziato una impronta utile riconducibile a uno degli indagati.

I servizi di pedinamento e controllo, l’analisi delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate sulle utenze e sulle autovetture monitorate e utilizzate dagli indagati, hanno evidenziato un protocollo operativo ben organizzato, una scelta meticolosa degli appartamenti da derubare, una distribuzione operativa dei compiti tra sodali, una “professionalità singolare” nell’apertura delle porte d’ingresso con utilizzo di chiavi alterate o grimaldelli.

Il furto veniva sempre preceduto da accurati sopralluoghi durante i quali venivano lasciati piccoli segnali - un filtro di sigaretta o frammento di bottiglia di plastica nella porta - per verificare l’effettiva assenza dei proprietari. Poi entravano in azione: dall’ingresso nello stabile, la consumazione del furto e la fuga con la refurtiva, altri membri del gruppo facevano il “palo”, controllando la presenza delle Forze dell’Ordine e verificando, una ad una, che all’interno delle auto in sosta lungo le vie adiacenti non vi fossero potenziali agenti appostati.

La banda si rivolgeva a un ricettatore professionale, un cittadino egiziano residente in viale Monza, che era il terminale della refurtiva prontamente convertita in denaro contante. A casa sua gioielli in oro e argento occultati tra i generi alimentari all’interno del freezer, orologi e denaro contante per un totale di circa 15mila euro.

