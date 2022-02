Prefettura, monitoraggio degli infortuni sul lavoro sui dati Ats e Inail In Prefettura sono stati analizzati i dati sviluppati da Ats Brianza e Inail relativi agli infortuni e agli incidenti del 2021.

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Brianza sul tavolo dell’incontro promosso dalla Prefettura di Monza e della Brianza con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. Venerdì sono stati analizzati i dati sviluppati da Ats Brianza e Inail relativi agli infortuni e agli incidenti del 2021, “con l’obiettivo di cogliere l’evoluzione e i mutamenti del fenomeno, anche in relazione all’emergenza pandemica e alle tipologie contrattuali di recente attivazione, che sono state oggetto di uno specifico approfondimento curato dall’Amministrazione provinciale”, si legge in una nota.

Sui dati di Ats e Inail, che saranno diffusi in un report, potranno essere orientate le iniziative di formazione rivolte ai lavoratori e le attività di controllo da parte degli organi ispettivi, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa.

A margine dell’incontro il Prefetto Palmisani ha voluto rimarcare la necessità di continuare a rivolgere la massima attenzione alla tematica della sicurezza sul lavoro: «il Protocollo firmato in Prefettura nel 2020 rappresenta uno strumento importante, a cui tuttavia deve essere affiancato l’impegno quotidiano delle Istituzioni, dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché la sicurezza non sia vissuta come un semplice adempimento, ma diventi per tutti il paradigma con cui declinare ogni gesto e azione compiuta sul luogo di lavoro».

