Brianza, in arrivo Protocollo d’intesa per la sicurezza sul lavoro

In arrivo in Brianza un Protocollo d’Intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro. La firma è annunciata per lunedì 27 luglio. La Prefettura di Monza e della Brianza promuove in questo modo un coordinamento tra gli attori del territorio per l’adozione di una strategia comune “per implementare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative di prevenzione del fenomeno infortunistico”.

Il Protocollo d’Intesa viene sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Ispettorato territoriale del Lavoro, Inps, Inail, Ufficio scolastico territoriale, Ats Brianza, Camera di Commercio metropolitana, Anmil, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

