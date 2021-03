Potature di 184 piante a Vimercate: sul sito comunale le variazioni alla viabilità Dal 4 marzo sono in corso alcuni interventi di potatura degli alberi in diverse vie e piazze. Le informazioni sulle eventuali limitazioni al traffico provocate dagli interventi sono disponibili nella sezione Viabilità e Lavori in Corso sul sito comunale.

Dal 4 marzo sono in corso alcuni interventi di potatura degli alberi in diverse vie e piazze di Vimercate e che potrebbero provocare qualche variazione alla viabilità. Le vie interessate dall’intervento, che riguarda complessivamente 184 piante, sono: via Copernico, via Pertini, via Cadorna, via Manzoni, via S. Pellico, via Crocefisso, via Carnia, piazzale Marconi, via Principato, via De Castillia, via Degli Atleti,via Burago / Moriano, via San Giorgio / Bergamo, via Piave (nel giardino della biblioteca). Le informazioni sulle eventuali limitazioni al traffico provocate dagli interventi sono disponibili nella sezione Viabilità e Lavori in Corso sul sito comunale.

