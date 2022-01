Polizia stradale di Monza, nel fine settimana al lavoro su quattro incidenti Tre incidenti hanno visto coinvolti mezzi pesanti. In un caso al volante di un’auto una neopatentata sotto gli effetti dell’alcol: tolti 20 punti e patente sospesa. Per lo stesso motivo altre 2 denunce. In tre giorni tolti complessivamente 70 punti.

Tolti 20 punti e patente sospesa fino al massimo di un anno a una automobilista neopatentata che nella notte tra sabato e domenica ha fatto un incidente, restando illesa, lungo la Statale 36: sottoposta dagli agenti della polizia stradale di Monza ad alcol test è risultato che era al volante con un tasso alcolemico di 1 grammo per litro di sangue quando, proprio in quando neofita alla guida, avrebbe dovuto avere un tasso pari a zero.

Sempre per guida in stato di ebbrezza gli agenti della Stradale nella notte tra venerdì e sabato hanno denunciato due automobilisti che avevano tra 1,30 e 1,40 grammi per litro di alcol nel sangue rispetto al limite di legge di 0,50 (con alcune eccezioni). A entrambi è stata ritirata e sospesa la patente.

La Stradale ricorda che mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche comporta, in caso di controllo, una violazione che prevede il pagamento di sanzioni amministrative per valori fino a 0,80 g/l, fino alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, per valori oltre tale limite.

Inoltre il limite massimo di 0.50 g/l di tasso alcolemico, non è comunque consentito a chi ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ai conducenti di età inferiore ai 21 anni ed ai conducenti professionali. Le patenti di guida in caso si sanzioni o denuncia vengono sospese in maniera proporzionata al tasso alcolemico riscontrato, fino alla revoca in caso di incidenti stradali. In alcuni casi è previsto anche il sequestro del veicolo.

Nel corso di tutto il fine settimana, tra il 28 e il 30 gennaio, gli agenti hanno rilevato quattro incidenti, tre dei quali hanno visto coinvolti mezzi pesanti come quello avvenuto venerdì pomeriggio all’altezza di Desio - Lissone, sulla “36”, mentre nell’ambito dell’attività contravvenzionale, sono stati decurtati complessivamente oltre 70 punti dalle patenti di guida dei conducenti controllati e verbalizzati.

