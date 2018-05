Politica, gazebo Lega: la Brianza sostiene Salvini per il governo

Il risultato delle urne in più di cento gazebo allestiti in Brianza dà mandato a Matteo Salvini di procedere sulla strada del governo. Oltre quattromila votanti nella provincia di Monza e Brianza, la maggioranza dei quali si è espressa per il sì con il 92%.