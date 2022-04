Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

PLASTIC FREE LISSONE (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Plastic Free, a Lissone successo anche per il bis: 700 kg di rifiuti in via Fermi e nuovo palazzetto dello sport Buona anche la seconda volta per Plastic free a Lissone: nella zona di via Fermi e nella zona del nuovo palazzetto dello sport la carica dei volontari ha permesso di raccogliere 700 kg di rifiuti.

Plastic free a Lissone: nella zona di via Fermi e nella zona del nuovo palazzetto dello sport ecco la carica dei volontari. Dopo il successo della prima iniziativa andata in scena a marzo nelle aree verdi del Parco Urbano, domenica 10 aprile la città ha registrato un nuovo appuntamento ecologico che ha raccolto l’entusiasmo e la partecipazione di una sessantina di persone suddivise in due gruppi.

Una pulizia massiccia ha portato i presenti a dimostrare ancora una volta quanto sia forte il senso civico: una risposta importante a sostegno di Plastic Free, l’associazione di volontariato che sensibilizza sul tema della tutela dell’ecologia e dell’ambiente.

Sono stati raccolti 700 chili di rifiuti di ogni genere: un’opera preziosa a favore della città che ha visto i cittadini impegnati in prima persona a fianco di volontari ed amministratori locali.

