Firma per arrivo Pizzaut Monza ex Philips

PizzAut arriva a Monza, adesso è proprio ufficiale: «E poi via con l’idea di franchising sociale, il primo al mondo» - VIDEO Giovedì la firma del contratto: è ufficiale l’arrivo a Monza del secondo ristorante PizzAut. «E fatto il secondo ristorante a Monza partiremo con questa idea di franchising sociale», ha detto Acampora.

Pizza, firma e brindisi in diretta social: è ufficiale l’arrivo di Pizzaut a Monza nell’area ex Philips entro la fine dell’anno. La firma del contratto, che era stata annunciata per la serata di giovedì 10 marzo a Cassina de Pecchi, dà il via a un ristorante di 1000 metri quadrati, con trecento posti a sedere, in cui lavoreranno 20-25 ragazzi autistici. Che si sommano ai dieci già occupati nel primo Pizzaut dell’hinterland milanese inaugurato nel maggio 2021. Il contratto è stato siglato da Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e GianMaria Bellazzi, proprietario dell’area protagonista di un importante progetto di riqualificazione.

“Grazie a imprenditori illuminati stiamo costruendo una grande opportunità per le persone autistiche, per i nostri figli - ha detto Nico Acampora - E fatto il secondo ristorante a Monza partiremo con questa idea di franchising sociale, la prima catena di franchising sociale al mondo partirà dall’italia”.

