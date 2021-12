A sinistra, il pino come appare oggi, dopo i lavori di abbellimento; a destra, come si presentava fino alla serata di sabato 11 dicembre

Più luci per “Spelacchio”: a Lesmo intervento per sistemare l’albero di Natale triste Gli operai si sono messi al lavoro nella mattinata di domenica 12 dicembre, dopo 24 ore di ironie e stroncature: così “Spelacchio”, il triste albero di Natale addobbato nella centralissima piazza Roma a Lesmo, ha preso un po’ di colore. Ma resta sempre un po’ inquietante.

“Spelacchio” è un po’ meno... “Spelacchio”. Dopo 24 ore di ironie e stroncature via social, nelle chat o anche nei capannelli di persone in giro per il paese, gli incaricati del posizionamento delle luminarie a Lesmo si sono messi all’opera, nella mattinata di domenica 12 dicembre, per cercare di dare un minimo di decoro all’albero di Natale che era stato addobbato in piazza Roma, in maniera un po’ tetra, nei giorni precedenti. L’esito dell’addobbo, non propriamente foriero dello spirito natalizio, era stato ripreso dal CittadinoMb nella giornata di sabato 11 ( CLICCA QUI per leggerlo). L’articolo, in breve tempo, è diventato il più letto e commentato della giornata, scatenando il popolo social che ha rapidamente emesso la sua severa sentenza: l’albero di Natale del centro di Lesmo è stato giudicato brutto. Molto brutto.

L’albero di Natale riempito di luci

Situazione che deve aver convinto gli amministratori lesmesi a chiedere un intervento riparatore. Così gli operai, domenica mattina, hanno messo mano all’illuminazione. Il risultato dello sforzo è stato possibile vederlo nella serata di domenica: sicuramente sono stati messi dei fili di luci in più, che quantomeno vanno a colmare le voragini che si aprivano, in precedenza, tra un filo e l’altro. Guardandolo, il senso di tristezza non assale più l’osservatore, ed è già qualcosa.

Spelacchio visto da via Morganti: è sempre sghembo

Restano, però, tutti gli altri difetti: i fili sembrano sempre messi un po’ a casaccio, e non ha una forma definita. Ci sono curve e gobbe davvero poco estetiche. E in cima, ma anche alla base, il groviglio di luci è poco gradevole. Infine, visto da dietro, ovvero dalla centralissima via Morganti, restituisce sempre un’immagine sghemba.

L’albero di piazza Roma

