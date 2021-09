Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pista ciclopedonale Ornago-Cavenago: firmata la convenzione, tecnici al lavoro I sindaci parlano di “giornata storica” che da il la a un’opera attesa dai cittadini. Si è trattato dell’ultimo passaggio formale dopo le approvazioni della bozza da parte dei due consigli comunali.

Pista ciclopedonale Ornago Cavenago. Ora c’è anche la firma sulla convenzione. I sindaci dei due comuni giovedì 16 settembre hanno infatti siglato la convenzione per la realizzazione del collegamento ciclabile tra i due paesi.

Un ultimo passaggio formale, dopo le approvazioni della bozza dei due consigli comunali, per arrivare alla realizzazione di un’opera attesa da anni: «Alle 18 di oggi è avvenuta la storica firma della convenzione per la costruzione del percorso ciclopedonale tra Cavenago e Ornago dai sindaci Davide Fumagalli e Daniel Siccardi, dopo l’approvazione nei rispettivi consigli comunali - si legge nel comunicato firmato dai due sindaci -. Questo è il primo mattone di questa opera così importante e così attesa dai cittadini cavenaghesi e ornaghesi A partire da domani, nel rispetto delle procedure richieste, i tecnici saranno subito al lavoro per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’opera».

