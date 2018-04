Picchia la figlia tredicenne per un selfie sui social: arrestato dai carabinieri di Vimercate

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ha aggredito la figlia tredicenne per un selfie pubblicato su Instagram e giudicato non opportuno. I carabinieri di Vimercate hanno arrestato un uomo di 40 anni, incensurato, per maltrattamenti: ha picchiato la ragazzina, prendendola a pugni e procurandole un vistoso ematoma all’occhio, e si sarebbe scagliato anche contro la madre che ha tentato di difenderla. È successo domenica sera.

L’uomo poi ha tagliato le unghie alla ragazzina con un tronchese e con lo stesso attrezzo le ha strappato un piercing. Il lunedì la ragazza si è presentata a scuola, ma il padre ha ordinato che fosse riportata a casa e una volta rientrate ha di nuovo aggredito moglie e figlia. A quel punto la donna è riuscita a uscire in strada e a chiedere aiuto, chiamando i carabinieri.

