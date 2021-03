Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Ornago: scuola primaria (Foto by Marco Testa)

Pericoli web: a Ornago e Burago due incontri per “non cadere nella rete” Pericoli degli ambienti web, l’uso o l’abuso, ma anche gli strumenti di prevenzione e cosa fare in caso di emergenza: gli incontri sono organizzati dall’istituto comprensivo di Ornago-Burago con il contributo del comitato genitori di Ornago.

Due incontri “Per non cadere nella rete della rete”. Sono quelli organizzati dall’istituto comprensivo di Ornago-Burago con il contributo del comitato genitori di Ornago per confrontarsi e conoscere sul tema della sicurezza online per gli adolescenti.

Gli incontri sono dedicati ai genitori di ragazze e ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle tre classi della secondaria.

Diversi i temi che verranno affrontati tra i quali i pericoli degli ambienti web, l’uso o l’abuso, ma anche gli strumenti di prevenzione e cosa fare in caso di emergenza

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 17 alle 18.30 il secondo è invece previsto per giovedì 25 marzo. Il relatore sarà il dottor Maurizio Tucci, fondatore e presidente di “Laboratorio adolescenza”. Gli incontri si terranno tramite Meet. Per info e iscrizioni visitare la pagina Facebook Comitato genitori Ornago.

