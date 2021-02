Pedoni più sicuri a Bernareggio: approvati interventi per 280mila euro Maxi progetto per la mobilità sostenibile. «Verranno utilizzati i 180 mila euro di finanziamento statale e 100 di risorse del Comune» fa sapere il sindaco Esposito. Interventi sugli attraversamenti ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Stanziati 280 mila euro per promuovere la mobilità sostenibile sul territorio. Il progetto prevede diversi interventi sistemazione e rimozione delle barriere architettoniche: «È l’avvio di un progetto riguardante la sicurezza stradale e in generale la mobilità sostenibile e superamento delle barriere architettoniche - ha spiegato il sindaco Andrea Esposito in un video pubblicato sulla pagina social del comune -. Verranno utilizzati i 180 mila euro di finanziamento statale e 100 di risorse del Comune».

«Si effettueranno degli interventi di sistemazione di alcuni marciapiedi molto vecchi con problemi e la cui larghezza non risponde alle normative attuali - ha proseguito il sindaco - Abbiamo inoltre individuato anche degli attraversamenti che verranno messi in sicurezza. I lavori prenderanno il via ad esempio sui marciapiedi di via Sauro, sul percorso pedonale di via Donizetti, e gli attraversamenti tra via Turati e via Roma, tra questa e via San Giacomo e tra via 4 Novembre e via Brianza. Si tratta di interventi che prenderanno il via nella seconda metà dell’anno. Le prossime settimane saranno invece dedicate alla progettazione puntuale e alla fase di gara. L’attenzione sulla sicurezza stradale e soprattutto quella legata a pedoni ciclisti è una priorità e cerchiamo di potarla avanti con risorse importanti».

