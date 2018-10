Pedemontana: l’assessore regionale Terzi riapre il dialogo con i sindaci della Brianza Dialogo riaperto su Pedemontana tra Regione Lombardia e i sindaci della Brianza, come chiesto dalla Provincia: i sindaci delle potenziali tratte a confronto con l’assessore Terzi.

Che cosa ne sarà di Pedemontana? I sindaci della Brianza lo hanno chiesto direttamente all’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, che si è resa disponibile ad ascoltare le richieste dei Comuni dopo l’audizione su Pedemontana in Regione. Con loro il presidente MB Roberto Invernizzi, che per primo aveva chiesto di riaprire il dialogo.

«Oggi abbiamo riportato il confronto sul futuro di Pedemontana ad un livello politico grazie alla disponibilità dell’assessore Terzi che ha ascoltato le istanze dei sindaci ed il bisogno del territorio di essere coinvolto nelle decisioni che riguardano l’aggiornamento del progetto definitivo prima di avviare la nuova gara - ha detto Invernizzi – Il supporto di Regione in questa fase è più che mai necessario perché i sindaci hanno bisogno di chiarimenti urgenti anche in relazione alle proprie previsioni urbanistiche, oggi pesantemente condizionate dai vincoli imposti e che incideranno negli aggiornamenti degli strumenti di programmazione».

Finora il tracciato si è fermato alle porte della Brianza, che subirà comunque pesanti ripercussioni nel caso venissero realizzate le tratte B2, C e D. «Stiamo parlando di un’opera che, se realizzata, porterà un radicale cambiamento della struttura urbanistica del territorio, per questo abbiamo spiegato all’assessore che se per i sindaci sarà necessaria una revisione del progetto anche in termini di costo, si dovrà chiedere a Pedemontana di abbandonare il concetto delle “varianti isocosto”».

Secondo quanto riferito dalla Provincia stanno per partire anche i tavoli tecnici per le tratte ancora da realizzare “per una verifica del progetto definitivo aggiornato dell’autostrada Pedemontana necessario per l’affidamento del progetto esecutivo e della successiva realizzazione delle opere”.

