Paura per un malore, atterra l’elisoccorso tra Misinto e Lazzate

È atterrato anche l’elisoccorso nel pomeriggio di sabato tra Misinto e Lazzate per un malore occorso a un ragazzo di 21 anni. L’allarme è scattato in codice rosso ma si è ridimensionanto col passare dei minuti, escludendo una gravità tale da richiedere il trasporto in elicottero. Tutto è accaduto intorno alle 16 tra Misinto e Lazzate in pieno parco delle Groane, l’ambulanza si è portata nella zona di via delle Brughiere mentre l’elicottero è atterrato più lontano, in via Savio, e l’equipaggio è stato accompagnato sul posto dai carabinieri. È intervenuta anche la Protezione civile per distanziare i numerosi presenti incuriositi dagli eventi e per tenere libera l’area intorno al velivolo. Alla fine il ragazzo è stato accompagnato in ambulanza in codice verde all’ospedale di Desio.

Lazzate elisoccorso per malore

(Foto by Edoardo Terraneo)

