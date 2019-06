Paura a Nova Milanese: mentre va al lavoro gli si incendia l’auto, illeso

Auto in fiamme in via Galvani e traffico bloccato per le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, nella mattinata di lunedì 3 giugno. Il veicolo ha preso fuoco probabilmente per un corto circuito mentre il conducente residente in zona si trovava a bordo, in transito verso il posto di lavoro.