Pass per i disabili a Lissone, cambiano le modalità di rilascio Nuove modalità per il rilascio, a Lissone, per il pass disabili: ecco quali sono le novità.

Cambiano in Comune a Lissone le modalità per il rilascio del contrassegni disabili, il tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. Per gli aventi diritto, c’è infatti la possibilità di recarsi il martedì mattina, dalle 9.30 alle 12 presso lo sportello del comando di polizia locale di Lissone (via Gramsci 21) dove un incaricato si occuperà della pratica. Per accedere al servizio, non è prevista alcuna prenotazione e sarà semplicemente richiesto di accedere allo sportello negli orari sopra indicati.

Un’ulteriore novità è relativa al personale che si prenderà carico della pratica: con l’introduzione del nuovo orario, dal 16 novembre scorso, il servizio è interamente gestito da personale di Sct Group, la società che ha in gestione le strisce blu sul territorio comunale, come previsto dal capitolato d’appalto che regola le prestazioni di servizio fra ente pubblico e ditta appaltatrice. Come da normativa in vigore, verrà rilasciato agli aventi diritto il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

