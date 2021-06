Partorire all’ospedale di Carate? Ecco le regole da seguire

In questi giorni, il pronto soccorso ostetrico e il punto nascita dell’ospedale di Carate, aperto 24 ore su 24, sta promuovendo una nuova brochure curata dalla struttura di Ostetricia che ricorda la presa in carico delle donne gravide a termine, che desiderano partorire presso il punto nascita dell’ospedale caratese. Le donne in dolce attesa interessate possono prenotare (al numero 0362 984203) un appuntamento con un’ostetrica e con un ginecologo, i quali effettueranno un monitoraggio del battito del bambino e una valutazione ecografica. I professioni fisseranno poi eventualmente un controllo successivo. Nelle condizioni che si discostano dalla fisiologia il medico programmerà ulteriori monitoraggi o varierà l’attesa del travaglio in relazione alle caratteristiche del caso.

“Ci tengo a sottolineare che la chiusura temporanea del pronto soccorso di Carate nel periodo estivo - necessaria per i lavori di ammodernamento della struttura - non interesserà il percorso nascita. Nel periodo di chiusura rimarrà immutata l’assistenza ostetrica che avrà un accesso dedicato”, ha spiegato la dottoressa Anna Locatelli, direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA