Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Parchetto di Monza liberato dagli spacciatori, il grazie del sindaco a nome della città Dario Allevi, insieme all’assessore alla sicurezza Federico Arena, ha ringraziato la Questura e la Procura per gli esiti della operazione “Dedalo”: «Auspichiamo che anche in futuro resti alta la guardia».

Arriva il “grazie” della amministrazione comunale, a nome di tutta la città di Monza. a Questura e Procura, dopo i brillanti esiti della operazione “Dedalo” che nel corso di 48 ore, tra lunedì e martedì, ha portato alla “bonifica” del giardino pubblico di via Azzone Visconti, “occupato militarmente” da un nutrito gruppo di spacciatori.

LEGGI Operazione Dedalo: «Il giardino degli spacciatori restituito alla città di Monza» FOTO - VIDEO

«Ringraziamo la Questura e la Procura di Monza per l’impegno costante dedicato a questa lunga indagine che è sfociata nel maxi-blitz di ieri - affermano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla sicurezza Federico Arena – Oggi è finalmente affiorata la profondità della rete dello spaccio in quell’area e sono state ascoltate le richieste di legalità e di sicurezza di molti residenti della zona e non solo».

«Auspichiamo che anche in futuro resti alta la guardia e che i giardini di via Visconti siano riconsegnati una volta per tutte alle famiglie e ai cittadini: da parte nostra garantiamo la massima collaborazione nel presidio del territorio insieme agli agenti della Polizia Locale e la prosecuzione dell’impegno nella attività di prevenzione nelle scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA