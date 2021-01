Papurogio solidale a Desio, ul Papurot di Lissone per medici e infermieri: la tradizione ai tempi del covid L’Epifania è dietro l’angolo e i dolci tipici della tradizione di Lissone e Desio tornano protagonisti: papurogio solidale a Desio, il papurot di Lissone per medici e infermieri.

A Desio è un papurogio solidale. In centro nelle mattinate del 5 e 6 gennaio ci sono i biglietti in prevendita e distribuzione per il dolce realizzato dalle pasticcerie locali aderenti all’iniziativa nel formato da 200 grammi, al costo di 5 euro con ricavato destinato alla Caritas. Il progetto è promosso dal comune e dalla associazioni Bocciofila Parco, Pro Loco, Cannisti, Contrada Dugana oltre ai Comitati di Quartiere San Giorgio, San Giovanni, San Vincenzo/Spaccone e Stazione. Presso queste associazioni e il Bar Centrale di piazza Conciliazione è possibile acquistare il “biglietto” per il ritiro del Papurogio.

La tradizione di Lissone è sempre stata in piazza e nell’epifania 2021, non potendo organizzare eventi riunirebbero decine di persone, la Pro Loco cittadina ha scelto di donare “ul papurot” a medici e infermieri dell’ospedale San Gerardo di Monza. Recapitati direttamente dalle Befane. ”Il Covid non ferma la tradizione e il ricordo”, sottolinea la Pro Loco.

