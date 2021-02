Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

La stazione di Paderno Centro (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, passeggero senza biglietto prende a sassate il treno: ferito il conducente investito dai vetri del finestrino Attimi di paura alla stazione di Paderno Dugnano intorno alle 12.30 del 28 febbraio. Un passeggero è stato trovato senza biglietto sulla Milano-Camnago ed è stato invitato a scendere. Ha raccolto pietre dalla massicciata e le ha scagliate contro il convoglio. Ferito il conducente. L’assalitore è scappato

Attimi di terrore puro sul treno Milano-Camnago di Ferrovie Nord nel primo pomeriggio di domenica 28 febbraio, quando un passeggero sprovvisto di biglietto e invitato a scendere per l’identificazione, ha raccolto alcune pietre dalla massicciata in mezzo ai binari e ha iniziato a tempestare di colpi il treno. Ferendo il conducente investito da una pioggia di vetri del finestrino rotto.

E’ successo attorno alle 12.30 alla stazione di Paderno Centro. I controllori intenti nel loro lavoro di verifica dei documenti di viaggio, hanno individuato un passeggero di nazionalità straniera che non aveva biglietto e si rifiutava di mostrare i documenti. Quando i responsabili del controllo lo hanno invitato a scendere per gli accertamenti, l’uomo ha cercato di creare un diversivo raccogliendo sassi dalla sede ferroviaria e lanciandoli all’indirizzo del treno. E causando la rottura del vetro della cabina di guida, che è andato in mille pezzi. Il conducente di 44 anni, è stato colpito al volto ed è rimasto ferito. Nel parapiglia generale, l’assalitore è riuscito a scappare lungo i binari.

La Polfer Comparto di Milano sopraggiunta sul posto ha iniziato immediatamente la caccia all’uomo nel tentativo di fermarlo, intanto un equipaggio di Seregno Soccorso provvedeva a medicare il ferito sul posto, per le ferite superficiali al volto che non hanno reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera della zona. Il treno è stato soppresso mentre i passeggeri sono stati spostati sul convoglio arrivato subito dopo. Il normale traffico ferroviario è tornato alla normalità solo a metà pomeriggio.

