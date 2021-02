Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Paderno Dugnano: bar chiuso per dieci giorni. Per i carabinieri lì si acquistava droga Il 9 gennaio nel locale di Paderno era stato arrestato per spaccio di cocaina un albanese. Recuperate altre 29 dosi che lo spacciatore aveva addosso.

I carabinieri della Tenenza Carabinieri di Paderno Dugnano venerdì hanno chiuso per 10 giorni un bar in via Bruno Buozzi a Paderno Dugnano, eseguendo un decreto emesso dal Questore di Milano.

La proposta di chiusura era stata avanzata dagli stessi carabinieri perchè il locale, nonostante le restrizioni imposte dalle norme anti Covid, era diventato luogo di aggregazione di numerosi soggetti pregiudicati, molti dei quali si sarebbero recati lì per acquistare stupefacente.

Il 9 gennaio era stato arrestato in flagranza per spaccio di cocaina un albanese ed erano state recuperate altre 29 dosi di coca che lo spacciatore aveva nascosto addosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA