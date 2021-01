Ospedale di Vimercate: Fraterrigo nuovo primario del pronto soccorso Il pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate ha un nuovo direttore. È Tiziana Fraterrigo nominata primario dopo esserne stata responsabile per diversi anni.

In prima linea durante l'emergenza coronavirus e nella squadra vimercatese che domenica 27 gennaio, nella giornata simbolica del Vax Day, ha ricevuto la prima dose del vaccino, Fraterrigo è impegnata nell’area di emergenza-urgenza dell’ASST di via Santi Cosma e Damiano fin dal 2000: prima all’ospedale di Carate e poi a Vimercate, struttura che in periodo non covid è arrivata a registrare fino a 75mila accessi all’anno.



Siciliana di Gela, laureata e specializzata in Medicina Interna con indirizzo in Medicina d’Urgenza all’università di Catania, è stata sempre impegnata in attività sociale contro la violenza di genere oltre ad avere una grande passione per la scrittura e la poesia: all’ospedale di Vimercate ha promosso l’avvio del Servizio Antiviolenza (SOV) e ha coordinato la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza. Prima di approdare nell’ASST di Vimercate, ha lavorato all’Azienda Ospedaliera di Treviglio.

