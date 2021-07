Ospedale di Vimercate: Daniele Fagnani in pensione, il direttore di oncologia manterrà alcuni progetti Il direttore di Oncologia dell’ospedale di Vimercate, Daniele Fagnani, ha concluso la sua carriera lavorativa e in una lettera ha salutato tutti dopo aver trascorso quasi 40 anni nell struttura cittadina.

Il dottor Daniele Fagnani va in pensione, ma non del tutto. Il direttore di Oncologia dell’ospedale di Vimercate ha concluso la sua carriera lavorativa e in una lettera ha salutato tutti dopo aver trascorso quasi 40 anni nell struttura cittadina.

«È arrivato il momento di concludere il percorso lavorativo nell’azienda che ho servito ininterrottamente per quasi quattro decenni». Il primario proseguirà, tuttavia, la sua collaborazione con l’Azienda per seguire alcuni progetti in campo oncologico e informatico. È stato un percorso lungo, il suo, ma con un obiettivo chiaro sin da subito: «Organizzare al meglio – prosegue nella lettera - la cura e l’assistenza del malato oncologico, preservandone in ogni situazione la dignità, assumendo la sua angoscia e realizzando una zona di benessere (lo so, sembra paradossale, ma non lo è) in cui la malattia potesse essere vissuta come parte integrante della vita, con le sue difficoltà e le sue paure, ma anche con la possibilità di aprire uno sguardo nuovo su se stessi e sul proprio mondo».

Vimercate ospedale dottor Daniele Fagnani

Fagnani ha ricordato le diverse tappe della sua attività a Vimercate: l’avvio, negli anni ‘80, dell’ambulatorio oncologico dedicato, seguito dal day hospital di Oncologia nella struttura di Medicina (anni ’90) fino alla strutturazione di un servizio autonomo di Oncologia Medica (nel 2000), dotato di sede appropriata e personale medico e infermieristico dedicati.

Nelle successive due decadi l’ulteriore strutturazione del lavoro oncologico, con la trasformazione di Oncologia in Unità Operativa Complessa. «Grazie a tutto il personale e ai pazienti che ho incontrato nel mio cammino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA