Ospedale di Desio, pazienti Covid in calo ma si teme la terza ondata A sabato 12 dicembre erano 89 dei quali 10 in terapia intensiva contro i 115 del momento più difficile, a metà novembre. L’azienda ha comunque intenzione di riaprire a breve dei posti letto “Covid free”, sia al San Gerardo che all’ospedale di Desio.

A sabato 12 dicembre erano 89 i pazienti Covid ricoverati all’ospedale di Desio, di cui 10 in terapia intensiva. Un numero in calo: settimana scorsa erano 94, due settimane fa 105. Nel momento più difficile, a metà novembre, erano 115. Il numero dei pazienti Covid resta però ancora alto e non permette di stare tranquilli. La situazione ha iniziato a stabilizzarsi, ma l’equilibrio non c’è ancora. Si teme, tra l’altro, una terza ondata. L’azienda ha comunque intenzione di riaprire a breve dei posti letto “Covid free”, sia al San Gerardo che all’ospedale di Desio.

A dare supporto al personale, sono arrivati 5 medici dell’Esercito, assegnati a Desio dall’Asst di Monza, in servizio da ormai un paio di settimane. L’azienda sanitaria ha pubblicato avvisi di manifestazione di interesse per personale medico e sanitario per fronteggiare l’emergenza, per medici e specializzandi, infermieri e tecnici di laboratorio. Il personale, in ospedale, è molto stanco. E fino al 31 dicembre, su disposizione del direttore generale, gli operatori sanitari non possono chiedere ferie, data l’emergenza.

Molti tra medici e infermieri sono stati contagiati. In totale, a Desio sono stati 231 gli operatori sanitari che hanno avuto il Covid nella seconda ondata: fino al 2 dicembre erano un’ottantina quelli ancora a casa. Il clima che si respira tra i reparti, in base ai racconti degli stessi dipendenti, è quello di un generale affaticamento, ma anche di attesa per ciò che accadrà nel prossimo futuro.

Intanto manca ormai pochissimo, poco più di un paio di settimane, al passaggio dell’ospedale di Desio da Monza a Vimercate. Il primo gennaio 2021 nascerà infatti l’Asst Brianza, di cui faranno parte gli ospedali di Desio e Vimercate, su decisione del Consiglio Regionale. E’ stato lo stesso assessore regionale Giulio Gallera, qualche giorno fa, a confermare la data del primo gennaio come termine del passaggio da un’azienda all’altra dell’ospedale desiano. I dipendenti attendono, quindi, di capire come sarà organizzata la nuova azienda sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA