Ornago organizza un centro estivo per bambini e ragazzi: ecco come iscriversi Il Comune di Ornago ha ufficializzato l’organizzazione di un centro estivo.

Prenderà il via il 14 giugno il Centro estivo 2021 di Ornago. Organizzato dall’associazione SportLife nei locali della scuola primaria il centro accoglierà bambini e ragazzi dai 4 anni fino ai 14/15 anni da lunedì al venerdì - dalle ore 8 alle ore 16.30 - fino al 30 Luglio. Per i bambini in età da scuola dell’infanzia le porte si apriranno a partire dal 5 luglio.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito web del Comune di Ornago (oppure basta CLICCARE QUI per averlo), e consegnarlo presso la palestra polifunzionale di via Carolo Porta a partire da lunedì 31maggio e fino a venerdì 11 giugno (salvo esaurimento posti disponibili). Il costo per la frequenza settimanale è di 60 euro (con una riduzione per il secondo figlio) per i residenti e 65 per i non residenti.

I pranzi verranno effettuati all’interno della mensa scolastica al costo di 4,84, comprendente un menù completo (primo, secondo, contorno, acqua e frutta distribuita a metà mattina). Si pagheranno solo i pasti effettivamente consumati. A conclusione del centro estivo, nel mese di agosto, il Comune recapiterà gli avvisi con le modalità per il pagamento dei pasti consumati. La presentazione delle attività si terrà venerdì 11 giugno alle ore 20.30 al centro socio culturale di via Carlo Porta. Per questioni legate allo spazio, potrà partecipare solo un genitore per bambino. Per ulteriori informazioni contattare l’associazione Sport Life al numero 348/8567358 oppure via mail a [email protected]

