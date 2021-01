Ornago: pick up garden shirin (Foto by Marco Testa)

Ornago: il giardino dei 35mila tulipani che tutti potranno raccogliere Conto alla rovescia per le fioriture del “you pick garden” di Ornago dove chiunque, acquistando un biglietto, potrà passeggiare e raccogliere alcuni dei 35mila tulipani attesi.

Tra marzo e aprile sui campi che circondano cascina Rossino a Ornago spunterà una distesa di colori sfumata sulle dieci variazioni di tulipani. È infatti prevista per la primavera la piena fioritura dei 35mila bulbi piantati per il you-pick garden “Shirin”.

Il nome richiama il protagonista di una favola orientale ma il progetto è delle due sorelle belluschesi Elmina e Carolina Brambilla: «Entrambe nella vita facciamo tutt’altro ma abbiamo voluto intraprendere questa iniziativa per portare qualcosa di bello sia per noi che per tutti, soprattutto in questo momento difficile - spiega Elmina - . La decisione l’abbiamo presa in autunno. Mentre a fine novembre abbiamo piantato tutti i 35mila bulbi di tutte e 10 le specie di tulipani sul campo che ha sempre lavorato nostro padre. La fioritura, se il tempo nei prossimi mesi sarà ottimale, partirà tra fine marzo e inizio aprile e durerà dalle 4 alle 6 settimane».

Come per gli altri you-pick garden anche allo “Shirin”, si potrà accedere acquistando un biglietto con cui si potrà attraversare il campo e raccogliere due fiori (chi volesse portarsele a casa qualche esemplare in più potrà farlo con un sovrapprezzo) : «All’interno creeremo un percorso che gli utenti potranno seguire - prosegue Elmina -. In questo periodo stiamo cercando di organizzare anche altre attività che potranno essere svolte all’interno del campo: laboratori, corsi di pittura e yoga e tanto altro. Saranno presenti anche pochi truck food che daranno la possibilità di acquistare cibo del nostro territorio. La volontà e però quella di offrire un’esperienza totalmente green, e per questo stiamo realizzando anche delle mappe che permettano ai visitatori di raggiungerci a piedi e in bicicletta».

L’esperienza non finirà però con la naturale fioritura dei tulipani: «Ovviamente per ora tutte le iniziative le stiamo concentrando per la primavera - chiude Elminia - ma stiamo anche pensando alle fioriture e agli eventi che potremo fare anche per questa estate».

Quello di Ornago non sarà però l’unico campo di tulipani che spunterà sul territorio del vimercatese. In primavera per il quarto anno sulla strada Costiera di Cornate sbocceranno anche i bulbi di “Fioriranno” il pick up garden dei fratelli Tecla e Nicolò Maggioni.

