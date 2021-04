Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Open day virtuale al nido comunale “Tiglio” di Lissone: storia e proposta educativa in un video, iscrizioni fino al 30 aprile Nato nel 1981, il “Tiglio” si racconta in un video promozionale rivolto alle famiglie residenti. Immagini che narrano in musica la storia del nido comunale, tra attività e spazi in continua evoluzione.

Open day virtuale dell’asilo nido comunale “Tiglio” di Lissone. In un video, la struttura educativa si presenta alle famiglie residenti. Immagini che raccontano in musica la storia del nido comunale, tra attività e spazi in continua evoluzione. Dal 1981 ad oggi, ecco il cammino di crescita del nido comunale e dei suoi bambini.

Si tratta di un’importante occasione per visitare virtualmente gli ambienti dell’asilo ed il metodo educativo praticato, attraverso alcuni scatti fotografici che raccontano le esperienze che i bambini possono fare all’interno del nido. La pandemia non ferma l’open day che diventa virtuale per consentire di stabilire un contatto a distanza alle famiglie interessate.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’asilo nido “Tiglio” al numero 039 7397500, nei seguenti orari e giorni: dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì. Fino al 30 aprile è possibile presentare domanda di iscrizione all’anno educativo 2021/22 per l’asilo nido e la sezione primavera.

