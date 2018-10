Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Omicidio-suicidio a Senago: è morto anche l’uomo di 81 anni che ha sparato alla moglie È deceduto domenica 30 settembre in serata l’anziano che sabato 29, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe ucciso a Senago la moglie di 80 anni a colpi di pistola, per poi rivolgere l’arma contro se stesso per togliersi la vita.

È deceduto domenica 30 settembre in serata l’anziano che sabato 29, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe ucciso a Senago la moglie di 80 anni a colpi di pistola, per poi rivolgere l’arma contro se stesso per togliersi la vita.

LEGGI Senago, 81enne uccide la moglie e tenta di togliersi la vita

Quando i carabinieri erano arrivati sul posto, con i soccorritori del 118, avevano trovato l’anziano e sua moglie in camera da letto, lui ferito gravemente ma ancora vivo, lei già morta con un colpo alla tempia. L’81enne era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Niguarda, dove è poi deceduto il giorno successivo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, forse l’uomo è giunto al disperato gesto per le precarie condizioni di salute della moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA