Olimpiadi Milano-Cortina 2026: «La Villa reale di Monza candidata a diventare “Casa Italia”» La Villa reale di Monza candidata a diventare “Casa Italia” in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina: la proposta, già in fase avanzata di discussione, del leghista Andrea Monti.

«La Villa reale di Monza candidata a Casa Italia in occasione dei giochi olimpici invernali». La proposta è del vicepresidente del Carroccio al Pirellone Andrea Monti, brianzolo doc. Che spiega: «La Villa Reale di Monza è un importantissimo simbolo storico, identitario e culturale nelle tradizioni della nostra terra e non solo. Quale migliore riconoscimento dunque, in occasione della sua riapertura, se non la trasformazione in sede di rappresentanza per i giochi olimpici?». «Il Comune di Monza, su mio suggerimento, ha già approvato una mozione in questo senso in Consiglio comunale», prosegue il consigliere regionale leghista. «Ora, come gruppo Lega al Pirellone, stiamo lavorando in sinergia con l’assessore regionale Antonio Rossi, con il direttore del Consorzio Parco e Villa e con la Fondazione. A Palazzo Pirelli abbiamo già organizzato con quest’ultima un’audizione in V Commissione Territorio e Infrastrutture; in quell’occasione il rappresentante della Fondazione aveva giudicato la nostra proposta un’idea interessante e aveva dichiarato che si poteva lavorare alla costruzione di un dossier di candidatura».

Un’immagine notturna della Villa reale monzese

«Una candidatura importante, oggi che stiamo celebrando l’ennesima rinascita della nostra Villa, pronta a tornare al centro del mondo. La Villa reale sarebbe perfetta per Casa Italia durante i giochi olimpici invernali, siamo fiduciosi che la sua bellezza e prestigio convincerà tutti», conclude Monti.

