Nuovo ricovero in ospedale per Silvio Berlusconi

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. Dimesso alla fine di aprile dopo un mese di cure, il presidente di Forza Italia è tornato all’ospedale San Raffaele per proseguire le terapie per gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno.

Berlusconi, 84 anni, era stato dimesso con il permesso del medico personale Alberto Zangrillo previo allestimento a casa di una camera attrezzata con tutte le apparecchiature per le cure.

