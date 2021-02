Serie B: Berlusconi per la prima volta a Monzello alla vigilia di Chievo-Monza, i convocati di Brocchi - VIDEO Silvio Berlusconi venerdì pomeriggio è andato in visita per la prima volta a Monzello e ha incontrato il Monza negli spogliatoi dopo l’allenamento per caricare gli animi in vista della trasferta a Verona contro il Chievo. Mister Brocchi dovrà fare a meno di Boateng.

Mario Draghi e l’Ac Monza. Sono i motivi che hanno spinto Silvio Berlusconi a tornare in pubblico: una decina di giorni fa era volato dal ritiro francese a Roma per guidare Forza Italia nel governo del nuovo presidente del consiglio. Poi per due volte in due giorni ha incontrato la società di cui è proprietario e presidente onorario e ”primo tifoso”, come confermato anche dall’ad Adriano Galliani.

Giovedì in un momento più istituzionale in occasione della conferenza stampa del main sponsor, venerdì per puro sentimento sportivo con una visita a Monzello. La prima in assoluto dall’inizio dell’avventura biancorossa alla vigilia della trasferta a casa del Chievo, scontro diretto per il secondo posto. Finora era stato più volte in tribuna al Brianteo U-Power Stadium e aveva incontrato i giocatori negli spogliatoi alla sua prima volta nell’ottobre 2018 e poi a Villa Gernetto.

Berlusconi è arrivato intorno alle 17, quando la squadra aveva finito l’allenamento. E ha incontrato i giocatori negli spogliatoi: tutti seduti, tutti presenti compresi il direttore sportivo Filippo Antonelli e il direttore operativo Daniela Gozzi.

Circa venticinque minuti di discorso per caricare il gruppo in cui ha dispensato complimenti (“Se non ci fosse stato il Covid avremmo punti in più”), consigli tattici su come gestire la palla e suggerimenti di fair play ricordando che se si commette un fallo duro “bisogna aiutare l’avversario a rialzarsi, non infierire se si vince con due gol di scarto, alla fine non esagerare”.

Già durante la conferenza stampa di giovedì all’U-Power Stadium aveva parlato del gioco (“difendersi in modo più compatto e ripartire con più velocità e profondità”).

Per la trasferta al Bentegodi di Verona (sabato 20 febbraio, ore 16) intanto mister Brocchi non avrà Kevin Prince Boateng, a riposo a causa di uno stiramento muscolare. E neppure Paletta, recuperato dall’infortunio ma ancora a riposo, e Maric per scelta tecnica.

Per la 24esima giornata di Serie BKT convocati Lamanna, Donati, Anastasio, Bellusci, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Diaw, D’Alessandro, Pirola.

