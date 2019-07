Il Calcio Monza da Berlusconi: consigli tattici e rinnovate ambizioni I biancorossi a Villa Gernetto dal patron, che dispensa input calcistici e detta la linea: giocatori preparati, con la mente aperta, per essere calciatori migliori. Il taglio del nastro della nuova stagione alza ulteriormente le ambizioni del club

Lunedì 15 luglio “trasferta” a Villa Gernetto di Lesmo per il Monza di Cristian Brocchi, ricevuto nella proprietà del patron Silvio Berlusconi, che ha chiamato a raccolta i biancorossi per rilanciare ambizioni e propositi in vista della nuova stagione, quella che necessariamente dovrà portare il Monza in serie B, almeno nelle intenzioni della società. Berlusconi ha chiamato a raccolta la squadra per dare consigli calcistici a suoi giocatori, specificando di voler giocatori preparati, capaci di padroneggiare più lingue, perché “una mente aperta porta ad avere giocatori migliori”. L’evento, a porte chiuse, è stato rilanciato dai profili social proprio dell’ex premier, che involontariamente ha svelato l’arrivo (non ancora ufficiale) del difensore Giuseppe Bellusci, lo scorso anno in quel Palermo ormai fallito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA