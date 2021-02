Serie B, il ritorno di Silvio Berlusconi allo stadio per lo spot dello sponsor: «Il Monza ha tutto per la Serie A» Silvio Berlusconi è tornato all’U-Power Stadium per la conferenza stampa di presentazione del nuovo spot dello sponsor With U e con Adriano Galliani (che ha confermato la fiducia a Brocchi) è stata l’occasione per parlare del Monza: «Penso che il Monza debba avere la capacità di cambiare modo di giocare, sono sicuro che questa squadra abbia tutto per andare in Serie A».

L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo spot televisivo dello sponsor With U con interprete in video anche Kevin Prince Boateng, ma il protagonista assoluto non poteva essere che lui, il presidente Silvio Berlusconi, tornato all’U-Power Stadium di Monza per la prima volta da quando si chiama così.

Entrando nella rinnovata sala stampa nella pancia dello stadio, il patron del Monza è quasi stupito da tanto scintillio: «Ho voluto fare un giro nella nostra nuova arena prima della conferenza - rivela -e devo dire che dopo i lavori che sono stati eseguiti in questi mesi adesso abbiamo uno stadio da Serie A».



Monza Calcio Serie B conferenza stampa WithU Silvio Berlusconi - foto Buzzi/Ac Monza

E poi rivolgendosi direttamente al suo trequartista biancorosso presente per l’occasione: «Un altro motivo per cui siamo costretti ad andarci».



Le intenzioni sono chiare (e come altro dovrebbero essere?) e anche la via è tracciata: «Penso che il Monza debba avere la capacità di cambiare modo di giocare. Ho visto le ultime partite e specialmente nell’ultima Balotelli è rimasto in campo una mezzora ma ha toccato pochissimi palloni. Penso che il Monza debba difendersi in modo più compatto e ripartire con più velocità e profondità. Le squadre ci aspettano troppo, con otto o nove giocatori dietro la linea della palla, per questo dove non ci sono spazi a volte è più facile entrare in area per cercare un rigore rispetto che aspettare l’occasione per fare gol. Poi Prince dovrebbe smettere di sbagliarli (dice ridendo con riferimento all’ultima partita col Pisa, nda), ma sono sicuro che questa squadra abbia tutto per andare in Serie A».

Monza Calcio Serie B conferenza stampa WithU Kevin Prince Boateng - foto Buzzi/Ac Monza

Anche l’amministratore delegato Adriano Galliani entra nel merito delle ultime prestazioni: «Prima della sconfitta di Pisa non perdevamo da nove partite. Brocchi ha la nostra totale e assoluta fiducia. Il Monza è in una posizione di classifica che consente di raggiungere l’obbiettivo della promozione e ricordo che con la presidenza Berlusconi abbiamo preso la squadra in Serie C, al primo anno completo siamo tornati in B dopo vent’anni ed ora lottiamo per un traguardo mai raggiunto nella storia. Non capisco che messaggi dovrei mandare ai tifosi, in quarant’anni il Monza non è mai stato in queste posizioni e penso che loro stessi per primi possano essere contenti».

Il Monza sarà impegnato sabato alle 16 a Verona con il Chievo in quello che la classifica racconta come uno scontro diretto per il secondo posto ma che per la squadra di Brocchi sarà innanzitutto un’occasione per dimostrare ancora una volta di meritare la promozione diretta.

Il nuovo spot With U invece è on air sulle reti Mediaset da febbraio con protagonisti, oltre a Boateng, anche il pilota di moto Franco Morbidelli, il cestista del Bergamo Basket B2014 Tony Easley, il pilota di rally Umberto Scandola. Il leit motiv è il passaggio di un pallone a comunicare dinamismo, energia e velocità.

Monza Calcio Serie B conferenza stampa WithU Giuseppe Redaelli (autodromo), Matteo Ballarin (WITHU), Adriano Galliani - foto Buzzi/Ac Monza

