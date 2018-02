Nuovo progetto di BrianzAcque: una canzone sull’acqua scritta dai bambini d’Italia Presentato Il nuovo progetto educativo di BrianzAcque: una canzone dedicata all’acqua, scritta con il contributo dei bambini di tutta Italia e composta dal musicista e produttore Pier Cortese, noto come Little Pier.

Una canzone dedicata all’acqua, scritta con il contributo dei bambini di tutta Italia e composta dal musicista e produttore Pier Cortese, noto come Little Pier. È la nuova iniziativa di BrianzAcque, in collaborazione con Cimice e Officina della Musica e delle Parole, presentata mercoledì mattina nella sede della provincia MB in via Grigna, per proseguire nel percorso di educazione sull’oro blu che la società pubblica realizza da anni rivolgendosi agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

È il progetto “Il futuro scorre sulle note dell’acqua. Prevede quattro laboratori di scrittura: i bambini delle scuole elementari partecipanti elaboreranno frasi, pensieri e considerazioni che Pier Cortese utilizzerà per la stesura del brano, che verrà registrato con il contributo dei bambini del coro dell’accademia Carillon di Battipaglia. Il comune della provincia di Salerno ospiterà, anche, il 21 aprile l’ultima tappa del tour di laboratori, che prenderà il via il 17 marzo ad Arcore, per poi spostarsi a Milano (24 marzo) e ad Albano Laziale (7 aprile). A Monza, il 26 maggio, con un concerto di Little Pier la presentazione ufficiale della canzone sull’acqua.

Mercoledì è stato presentato in anteprima assoluta il video ufficiale del nuovo singolo di Little Pier “La natura ride”.



Monza Presentazione progetto canzone sull’acqua promosso da Brianzacque: Pier Cortese

(Foto by Fabrizio Radaelli)

“Quest’anno lanciamo un progetto formativo e innovativo a livello nazionale, che utilizza il mezzo artistico della canzone – ha dichiarato il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci – Acqua e musica sono un binomio inscindibile. Una bella canzone suscita emozioni, tocca nel profondo, induce a riflettere, unisce, lancia messaggi. La fantasia e la creatività dei bambini mixati alla professionalità dei partner e degli autori che ci affiancano, daranno vita ad un pezzo che- mi auguro - possa diventare una sorta di colonna sonora dell’acqua, che la celebri e la preservi per i cittadini di domani”.

“Nel momento in cui abbiamo trovato l’opportunità di creare un evento con BrianzAcque, la prima cosa che ci è venuta in mente, essendo l’Officina della Musica e delle Parole un’associazione il cui fulcro è la musica, è stata quella di associare appunto l’acqua alla musica, a due tipi di “purezza” espressa in modo diverso, ma con tante affinità. Il fortunato incontro con la Cimice e l’artista Little Pier, al secolo Pier Cortese, ci ha fatto sposare quello che loro stanno facendo da tempo: coinvolgere i bambini con la musica. Perché non farli allora avvicinare all’acqua proprio con la musica? Ecco come alla fine ha preso vita il progetto. Alla purezza della musica e dell’acqua, si è aggiunta quella dei bambini”, ha aggiunto Alberto Salerno, autore e Presidente di Officina della Musica e delle Parole.

E Pier Cortese: “Quando Little Pier incontra sulla propria strada amore per la musica, rispetto per l’ambiente, per la natura e grande professionalità, non possono che nascere cose meravigliose. Come questo progetto”.

Per assistere gratuitamente al concerto finale illustrato di Little Pier e ascoltare in anteprima la canzone dell’acqua, scrivere a cimicerecords@gmail.com. L’evento è in programma sabato, 26 maggio, alle ore 16, al Cinema Metropol di Monza. Sono attive le pagine Facebook e Instagram dedicate con il nome Acqua InCanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA