Nuovo Padel center a Carate Brianza: trovato (forse) l’operatore privato per realizzarlo Il Comune di Carate Brianza ha forse, e finalmente, trovato l’operatore privato per realizzare il nuovo Padel center in città.

C’è finalmente un possibile aggiudicatario per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Padel center Carate”, che sorgerà tra via Donizetti e via Olimpia, in un’area pubblica ormai dismessa e degradata da diversi anni. Dopo la prima gara andata deserta a seguito «dell’esclusione dell’unica offerta presentata a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento del punteggio tecnico prevista dal disciplinare di gara», la seconda gara sembra aver dato i suoi frutti.

«Attualmente sono in corso le verifiche. L’aggiudicatario sarà comunicato a metà della prossima settimana», ha riferito il sindaco Luca Veggian. Negli scorsi giorni era infatti prevista la terza seduta di gara nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha dato conto dell’esito della valutazione delle offerte tecniche presentate, per poi provvedere alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

