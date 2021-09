Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Villa reale Inaugurazione spazio Mamma bambino (Foto by Fabrizio Radaelli)

Nuovi Pit stop baby Unicef in arrivo a Monza: dove sono gli spazi per mamme e bambini A Monza nuovi spazi protetti in cui allattare e cambiare il pannolino ai bambini: dove sono i nuovi Pit stop baby Unicef allestiti dall’associazione ostetriche Felicita Merati in collaborazione con altre realtà.

Mamme, papà, nonni e babysitter avranno a disposizione nuovi spazi protetti in cui allattare e cambiare il pannolino ai bambini: l’associazione ostetriche Felicita Merati allestirà in collaborazione con altre realtà una serie di Pit stop baby Unicef in alcune strutture comunali grazie al Patto di Collaborazione firmato con il municipio.

Gli angoli, dotati di una sedia, un fasciatoio e una presa elettrica per scaldare il biberon, saranno attrezzati nei centri civici San Carlo San Giuseppe, Cederna, Sant’Albino, San Rocco, Regina Pacis San Donato e nelle biblioteche di Triante, Cederna, San Rocco, San Gerardo e in quella dedicata ai ragazzi.

I Pit stop baby mutuano il loro nome dalle soste ai box dei piloti di Formula Uno che in pochi secondi sostituiscono le gomme e fanno il pieno di carburante.

