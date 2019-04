Nuova questura a Monza, Fabrizio Sala: «Per le forze dell’ordine investire in uomini e mezzi» Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha partecipato alle cerimonie di presentazione della nuova Questura di Monza e agli insediamenti dei nuovi comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

“La Provincia di Monza e Brianza può contare su una nuova questura e sul determinante apporto delle forze dell’ordine che operano in tutta la Provincia con dedizione e spirito di sacrificio. È stata una giornata storica per tutti i brianzoli che hanno dimostrato grande vicinanza ai poliziotti, ai Carabinieri e ai militari della Guardia di Finanza, per combattere ogni piaga della criminalità”.

Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala lunedì 15 aprile ha preso parte alle cerimonie di presentazione della nuova Questura di Monza e agli insediamenti dei nuovi comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini, del capo della Polizia Franco Gabrielli e delle istituzioni locali e provinciali.

“Stiamo dalla parte delle nostre forze dell’ordine che quotidianamente rischiano la loro incolumità per difendere i cittadini onesti e per tutelare lo Stato. In un momento di commemorazione per il carabiniere ucciso a Foggia, noi come istituzioni dobbiamo sostenere con forza le attività investigative e l’operato di tutti gli uomini e le donne che lavorano nella pubblica sicurezza. Occorre supportarli con investimenti di uomini, mezzi e idee, per farli lavorare al meglio e difendere il territorio in maniera sempre più capillare”, ha aggiunto.

Monza inaugurazione questura

